"В связи с постепенным снятием ограничений, действовавших в регионах России из-за эпидемиологической ситуации, вагоны-рестораны и вагоны-бистро в составах поездов дальнего следования, включая высокоскоростные "Сапсаны", снова открывают двери для посетителей", — говорится в сообщении.

"Обслуживание пассажиров в вагонах-ресторанах осуществляется с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности. Посетителям предоставляются антисептики для обработки рук. Не реже двух раз в день проводится дезинфекция помещений вагонов-ресторанов с применением специальных средств, активных в отношении вирусов. Кроме того, ведется постоянный мониторинг состояния здоровья персонала. Работники вагонов-ресторанов используют средства индивидуальной защиты — медицинские маски и перчатки, которые подлежат регулярной замене", — отмечает компания.

Пассажиры также смогут заказать доставку блюд из меню вагона-ресторана к своему месту в поезде.

Как сообщалось, РЖД в марте ввели временные ограничения по обслуживанию пассажиров в вагонах-ресторанах поездов дальнего следования. Вагоны-рестораны и вагоны-бистро были временно закрыты для посещения, но продолжали приготовление горячих блюд для индивидуальной доставки пассажирам на их места в вагонах.