В четверг с самого утра у входа в парк собрались около 100 посетителей. Для гостей "Диснейленда" действует ряд правил, в том числе обязательное использование защитных масок, несмотря на жару — столбик термометра поднялся до 32 градусов по Цельсию — и высокую влажность воздуха (80%).

Как сообщает The Walt Disney Company, на территории будет установлено ограничение на количество посетителей с целью обеспечения безопасности гостей на фоне пандемии COVID-19. При этом компания не уточнила максимально допустимое количество посетителей.

В мае возобновил работу "Диснейленд" в Шанхае. The Walt Disney Company заявляла, что первое время количество доступных билетов на посещение шанхайского парка развлечений составляло одну треть от количества билетов, раскупавшихся в период работы парка до пандемии.

С начала вспышки пандемии коронавируса в Гонконге зафиксирован 1121 случай заражения, четверо инфицированных скончались.