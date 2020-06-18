По данным Минздрава, число болеющих коронавирусом украинцев в настоящий момент составляет 17,65 тыс., что с учетом используемой министерством численности населения страны в 43,74 млн человек, выводит на показатель 40,3.

Ряд экспертов указывали, что реальный показатель еще несколько выше, так как, по данным Госстата, наличное население составляло 41,83 млн, а постоянное — 41,66 млн. А по данным электронной переписи, озвученной при прошлом правительстве тогдашним министром кабинета министров Дмитрием Дубилетом, население Украины еще меньше — 37,29 млн.

Опора на эти данные выводит на показатель заболеваемости Covid-19 в стране на 42,3 и 47,3 соответственно.

Замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 10 июня отмечал, что, по информации украинских дипломатов, ЕС рассматривает возможность возобновление с 1 июля авиасообщения с другими странами, если они будут соответствовать эпидкритерию 40 активных случаев на 100 тыс. населения. На тот момент в Украине этот показатель составлял 33.

Затем правительство Украины официально закрепило этот показатель, освободив иностранцев и украинских граждан, въезжающим в страну после 15 июня из стран "зеленой" зоны, от обязательной 14-дневной обсервации, тогда как при въезде из стран "красной" зоны требования обсервации обязательны.

Помимо этого, в последние 15 дней непрерывно и быстрыми темпами ухудшается и другая важная кривая — число болеющих COVID-19 в настоящее время. В результате 6 июня этот показатель в Украине впервые превысил 14 тыс., спустя четыре дня — 15 тыс., через три дня -16 тыс., а через два дня — уже 17 тыс. и 17 июня достиг 17,65 тыс. Хотя ранее на преодоление отрезка с 13 тыс. до 14 тыс. понадобилось полмесяца.

Как сообщалось, на Украине с 1 июня начался третий этап карантинных послаблений, с 5 июня разрешили работу ресторанов в помещениях и внутренние авиаперевозки, с 10 июня смогли начать работу базы отдыха, а с 15 июня — международные авиаперевозки.

В то же время 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин с 22 июня по 31 июля, установив дополнительные требования по ужесточению региональных карантинов при ухудшении ситуации.