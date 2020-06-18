Глава региона призвал отдыхающих ответственно подходить к организации своего отдыха.
"За соблюдением социальной дистанции должны следить, прежде всего, сами туристы. Думаю, последние три месяца научили нас ее соблюдать. Жизнь внесла коррективы в наши привычки", — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Краснодарский край с 21 июня ослабит эпидемиологический контроль за въезжающими на территорию региона туристами. Сократится количество обсерваторов — они продолжат работать для прибывающих из-за рубежа. Останутся обязательными измерение температуры при въезде в край и ношение масок в помещениях.
В летнем курортном сезоне 2019 года на учете в МЧС России по Краснодарскому краю состояло 508 пляжей. Их общая протяженность составляет более 100 км.