"Пляжи в рамках требований Роспотребнадзора будут открываться, а соблюдение правил — зона ответственности отдыхающих. Невозможно через каждые три метра поставить сотрудника полиции и Роспотребнадзора", — заявил Кондратьев.

Глава региона призвал отдыхающих ответственно подходить к организации своего отдыха.

"За соблюдением социальной дистанции должны следить, прежде всего, сами туристы. Думаю, последние три месяца научили нас ее соблюдать. Жизнь внесла коррективы в наши привычки", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край с 21 июня ослабит эпидемиологический контроль за въезжающими на территорию региона туристами. Сократится количество обсерваторов — они продолжат работать для прибывающих из-за рубежа. Останутся обязательными измерение температуры при въезде в край и ношение масок в помещениях.

В летнем курортном сезоне 2019 года на учете в МЧС России по Краснодарскому краю состояло 508 пляжей. Их общая протяженность составляет более 100 км.