"Пока в Хабаровске открыто 27 веранд, преимущественно в центральной части города. Они работают с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.

Столики расположены не ближе 1,5 метров друг от друга, блюда подаются только в одноразовой посуде. Все работники должны быть в масках, перчатках и регулярно измерять температуру.

Что касается посетителей, им предписано пользоваться антисептиками.

Проверки, которые прошли в первый день открытия, показали, что предприятия общепита соблюдают все санитарные требования.

"Иначе быть не может, ведь владельцы точек, где обнаружатся нарушения, будут привлечены к административной ответственности. Законом предусмотрены серьезные штрафы: от 100 тыс. рублей для юридических лиц и от 30 тыс. рублей для физических лиц", — сказала начальник отдела общественного питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска Дарья Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.

При этом, на большую прибыль владельцы кафе и ресторанов пока не рассчитывают.

"По подсчетам рестораторов, прибыль их предприятий от открытия веранд вырастет не более чем на 10-20% (в зависимости от концепции заведения). Когда общепит заработает в полном объеме, пока неизвестно. Это зависит от эпидемиологической обстановки в регионе", — сказано в сообщении.

По поручению мэра города Сергея Кравчука, рестораторов, открывших сезонные площадки этим летом, освободят от платы за их размещение. Предполагается, что в ближайшее время в Хабаровске заработает более 200 веранд.

По данным на утро 18 июня, в Хабаровском крае зарегистрировано 3 тыс. 153 заражения коронавирусом. Из них 2 тыс. 558 случаев — в Хабаровске. За весь период умерло 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19.