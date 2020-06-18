"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 7790 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2450 (31,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения COVID, опубликованном в четверг.

Накануне в России был зафиксирован самый низкий прирост COVID-19 с начала мая — 7843 случая. За сутки в России умерли 182 пациента, уточняется в сообщении.

Оперштаб также включил в сообщение топ-5 регионов РФ с самыми низкими темпами суточного прироста: это Ненецкий АО и Чукотский АО — по 0%, Калмыкия — 0,3%, Магаданская область — 0,4% и Москва — 0,5%. Общероссийский темп прироста составляет +1,41%.

Нарастающим итогом в России зарегистрирован 561 091 случай коронавирусной инфекции, 7 660 умерших и 313 963 выписанных (9 621 пациент выписан за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 239 468.

Россия по-прежнему на третьем месте в мире по общему числу случаев. На первом США (2,16 млн), на втором — Бразилия (0,95 млн), на четвертом — Индия (366,9 тыс.).

В Москве в четверг, сообщает оперативный штаб, 1040 новых случаев COVID-19 за сутки, 49 смертей и 2046 выздоровевших.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в четверг упал до 0,80 (накануне — 0,91). В России этот показатель снизился с 0,95 до 0,91.

Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) — это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

Роспотребнадзор ориентирует регионы на переход к I этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0; ко II этапу — при коэффициенте ниже 0,8 (при выполнении других условий).