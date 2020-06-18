«Портал будет предоставлять информацию в режиме реального времени о границах и доступных транспортных и туристических услугах в государствах-членах ЕС на интерактивной карте, а также информацию о действующих ограничениях на поездки, о мерах здравоохранения и безопасности, таких как социальное дистанцирование или масочный режим. Кроме того, на нем размещена другая полезная информация о туристических предложениях стран Евросоюза», — пояснили в пресс-службе ЕК.

Для того, чтобы узнать о тех или иных ограничениях, действующих на внутренних границах Евросоюза, достаточно выбрать страну предполагаемого путешествия кликом на интерактивную карту или выбрать такую опцию в отдельном окошке. Также можно выбрать способ, которым планируется добираться до страны – самолетом, поездом, круизным лайнером или паромом, автобусом или автомобилем. Карта подскажет, нужно ли будет соблюдать двухнедельный карантин, где открыты пляжи и достопримечательности, нужна ли справка об отсутствии коронавируса.

Как отметили в ведомстве, Re-open EU позволит туристам сверять информацию о рисках заражения коронавирусом при планировании путешествий как этим летом, так и в последующие годы.

«Внутренние границы ЕС вновь открываются. Веб-сайт Re-open EU поможет путешественникам оставаться в безопасности во время поездок по Европе. Также портал станет прекрасным подспорьем для владельцев небольших ресторанов и отелей, а также европейских городов черпать вдохновение из инновационных решений, разработанных другими представителями турбизнеса», — считает еврокомиссар Тьерри Бретон.

Как сообщили в пресс-службе ЕК, портал Re-open EU входит в пакет мер, направленных на поддержание туризма и транспорта, на восстановление доверия среди путешественников, а также для содействия возобновления поездок в соответствии с необходимыми мерами предосторожности.

Re-open EU создан как в виде сайта, так и в виде мобильного приложения и представлен на 24 официальных языках ЕС.