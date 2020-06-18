«Перезапуск культового мультфильма готовит «Союзмультфильм». Курорт «Роза Хутор» заключил со студией соглашение о партнерстве, в рамках которого в ленте будут использованы узнаваемые виды курорта, а ее герои будут заниматься видами спорта и развлечениями, связанными с горами и доступными на курорте. Новыми персонажами мультфильма станут трое зверей: сильный и добрый Барсук Тим, умный и технологически подкованный Ежик Шу, активная и веселая Косуля Уля», — рассказали порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе курорта.

Этих персонажей можно будет встретить на территории курорта, его информационной и сувенирной продукции.

«Есть несколько причин, по которым мы предложили именно этих персонажей. Косуля, барсук и еж являются эндемичными обитателями горного Причерноморья, региона, где расположен наш курорт. А мы стараемся очень бережно относиться к местной флоре и фауне, это закреплено в стратегии устойчивого развития курорта. Кроме того, черты характеров героев соответствуют ценностям бренда «Роза Хутор». Косуля Уля – это динамизм, позитив и эмоции. Барсук Тим олицетворяет традиции, надежность и безопасность, а Ежик Шу – технологичность и изобретательность. И, наконец, это просто симпатичные и харизматичные персонажи, которые, я уверен, понравятся зрителям и гостям «Розы Хутор»» – цитирует пресс-служба председателя совета директоров курорта Сергея Бачина.

Как рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, новый сериал рассчитан на детей 6-8 лет. Премьера первых серий нового «Ну, погоди!» в формате квази-3D состоится уже в этом году. В первом сезоне выйдет 26 эпизодов длительностью по 7 минут.