Посещать их можно будет по предварительной записи. Также разрешено проведение индивидуальных и групповых экскурсий до 5 человек с обеспечением дистанции между группами и посетителями. Пускать в музеи будут только при наличии масок и перчаток.

Кроме того, с 1 июля возобновятся репетиции в театрах и областной филармонии. Они будут проводиться индивидуально и в малых группах, с ограничением доступа на рабочие места сотрудников старше 65 лет.

С 22 июня возобновят работу культурно-досуговые учреждения региона, Дом литераторов, областной центр народного творчества.

В учреждениях планируется методическая работа с муниципальными образованиями, творческими коллективами в дистанционной форме. При этом обслуживание посетителей и организация занятий в этих учреждениях по-прежнему под запертом.

Также с 1 июля в Орловской области возобновляют работу центры социального обслуживания населения и центры занятости. Прием посетителей будет вестись индивидуально по предварительной записи.

Кроме того, начнут работу центры занятости населения и все подведомственные учреждения департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. В них также будет обязательным соблюдение социальной дистанции, ношение масок и перчаток.