"К открытию допущено 57 пляжей, продолжается приемка мест отдыха Роспотребнадзором и администрациями муниципалитетов", — сказал Павлов.

Он отметил, что до начала купального сезона необходимы освидетельствование каждого пляжа государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора с выдачей письменного заключения, водолазное обследование, очистка дна акватории пляжа на глубине до двух метров в границах заплыва и техническое освидетельствование на годность к эксплуатации.

Для предупреждения несчастных случаев должна быть организована работа спасательных постов с необходимыми плавсредствами, оборудованием, снаряжением, обеспечено дежурство аттестованных спасателей. Пляжи также должны иметь телефонную связь и помещения для оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

"Совместно с администрациями муниципальных образований мы прорабатываем вопрос обустройства дополнительных мест отдыха, чтобы исключить купание граждан в неустановленных местах", — отметил Павлов.

Руководитель ведомства подчеркнул, что в связи с открытием пляжей усилят патрулирование сотрудники ГИМС. В отношении купающихся в запрещенных местах могут быть составлены административные протоколы.

Как сообщалось, с 16 июня в соответствии с изменениями в указ губернатора разрешено посещение пляжей и зон отдыха, работа строительных магазинов. Также снят запрет на проведение соревнований профессиональных спортивных команд.

Режим повышенной готовности в Тульской области действует с 16 марта, с рядом ограничений он продлен до 30 июня.