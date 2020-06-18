Он отметил, что до начала купального сезона необходимы освидетельствование каждого пляжа государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора с выдачей письменного заключения, водолазное обследование, очистка дна акватории пляжа на глубине до двух метров в границах заплыва и техническое освидетельствование на годность к эксплуатации.
Для предупреждения несчастных случаев должна быть организована работа спасательных постов с необходимыми плавсредствами, оборудованием, снаряжением, обеспечено дежурство аттестованных спасателей. Пляжи также должны иметь телефонную связь и помещения для оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
"Совместно с администрациями муниципальных образований мы прорабатываем вопрос обустройства дополнительных мест отдыха, чтобы исключить купание граждан в неустановленных местах", — отметил Павлов.
Руководитель ведомства подчеркнул, что в связи с открытием пляжей усилят патрулирование сотрудники ГИМС. В отношении купающихся в запрещенных местах могут быть составлены административные протоколы.
Как сообщалось, с 16 июня в соответствии с изменениями в указ губернатора разрешено посещение пляжей и зон отдыха, работа строительных магазинов. Также снят запрет на проведение соревнований профессиональных спортивных команд.
Режим повышенной готовности в Тульской области действует с 16 марта, с рядом ограничений он продлен до 30 июня.