Как сообщается в пресс-релизе компании, почти 600 рабочих мест будут сокращены в соответствии с планом реструктуризации, который должен позволить французскому подразделению выйти на уровень безубыточности к 2021 году.

TUI France была убыточной еще до пандемии, которая сильно ударила по туристическому сектору из-за введенных по всему миру ограничений и повсеместного закрытия границ.

В связи с этим TUI поставила перед собой цель сократить накладные расходы на 30% в рамках всей группы и начала пересмотр своей деятельности.

Компания намерена перестроить модель бизнеса во Франции с акцентом на составляющие, приносящие высокую прибыль. Предложения, которые не генерируют достаточно доходов, будут исключены из портфеля, говорится в сообщении.

Сокращение рабочих мест в настоящее время обсуждается с представителями профсоюзов.

Акции TUI подешевели на 1,3% на торгах в среду. С начала текущего года капитализация компании упала на 54,6%.