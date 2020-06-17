«Впервые в этом году вместе с РГО (Русским географическим обществом – ИФ) рассчитываем запустить отдельную программу поддержки детского туризма и готовы просубсидировать часть стоимости этих поездок», — сказала она на онлайн-совещании председателя «Единой России» Дмитрия Медведева о мерах по развитию внутреннего туризма и поддержке туротрасли.

На том же совещании председатель комитета Общенационального союза индустрии гостеприимства Татьяна Козловская напомнила, что существует ведомственная целевая программа министерства просвещения, которая касается организации детских лагерей, отдыха и оздоровления.

«То, что касается детского туризма (экскурсионные путешествия организованных групп школьников), является приоритетным направлением внутреннего туризма и, соответственно Ростуризма. Вот эта путаница в понятиях, когда детский туризм и детский отдых путают не только на региональном уровне, но и порой на федеральном. Когда заксобрания в регионах утверждают бюджет на детский туризм, и он автоматически начисляется в образование, а потом деньги расходуются на детские лагеря. Поэтому детский туризм в РФ не развит должным образом, что напрямую сдерживает развитие семейного туризма и внутреннего туризма в целом», — сказала она.

Эксперт предложила внести изменения в закон об основах туристской деятельности, чтобы конкретизировать такие понятия, как детский туризм, детский отдых, экскурсия, путешествие, поход и т.д. И закрепить ответственность за развитие детского туризма за Ростуризмом, разделить финансирование между детским туризмом и детским отдыхом как на федеральном, так и на региональном уровне.

Догузова на совещании также перечислила меры поддержки туристической отрасли, которые вошли отдельным блоком в общенациональный план восстановления экономики. «Первая часть мер поддержки посвящена поддержке отрасли в моменте кризиса, плавному выходу из него и запуску туристического сезона. Второй блок мер рассчитан на долгую перспективу и направлен на то, чтобы системно развивать туризм, делать его лучше, конкурентоспособнее», — сказала она.

В числе мер Догузова назвала выделение крупным гостиничным предприятиям субсидий в размере 50% кредитных платежей на полгода. По мнению главы Ростуризма, такие гостиницы больше всех пострадали от кризиса, и эта мера должна их поддержать. Также Ростуризм поддержит субсидиями туроператоров, которые разрабатывают новые предложения по отдыху граждан в таких регионах, как Бурятия, Хакасия, Алтай и других.

Также ведомство выделит гранты на строительство в летнем сезоне 100 новых кемпингов и глэмпингов, идет работа над программой расширения авиамаршрутов, по которым Минтранс дает субсидированные тарифы.

«Среди системных мер поддержки – в отдельный блок вошло несколько мер, связанных с системным, централизованным развитием тех территорий нашей страны, которые представляют особый потенциал с точки зрения развития туризма. Это касается субсидирования процентной ставки на строительство новых гостиниц, реконструкции старых, а также создания многофункциональных центров», — добавила глава Ростуризма.

По ее словам, задача ведомства – создать бизнесу выгодные условия для инвестиций в туризм. С этой целью процентная ставка для туристических проектов будет снижена с нынешних 7-10% до 3-5%.

Также в план восстановления экономики вошли меры по цифровизации бизнеса и информационному продвижению российского турпродукта. «У нас может быть недостаточно конкурентоспособного продукта в стране, но у нас много чего появилось и выросло за последние 10 лет, и мы часто не знаем, куда можно поехать. Мы над этим работаем, это долгосрочный процесс – рекламировать страну нужно на регулярной основе на протяжении достаточного длительного времени», — сказала Догузова.

Она подчеркнула, что верифицированная статистика туризма необходима ведомству для принятия решений.

Также, по ее словам, будет модернизирован и станет более клиентоориентированным национальный туристический портал Russia.travel, который был создан около пяти лет назад и сейчас устарел.