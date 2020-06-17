Жителям Швеции будет разрешено отправиться в Грецию, Хорватию, Испанию, Италию, Португалию, Словению, Францию, Исландию, Бельгию, Швейцарию и Люксембург.

В отношении других европейских стран, в том числе, Великобритании, Дании, Норвегии и Финляндии, рекомендация воздержаться от поездок продолжит оставаться в силе.

За время пандемии в Швеции зарегистрировано 54 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 5 тыс. человек скончалось.

Швеция в отличие от других европейских стран не ограничивала полностью из-за пандемии коронавируса передвижения жителей страны, работу предприятий и развлекательных учреждений. Подобные меры вызвали неоднозначную реакцию как в Швеции, так и за рубежом.