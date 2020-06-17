"Наше законодательство, в том числе акты высшей юридической силы, всегда были ориентированы на выездной туризм, частично на въездной, но практически никак не были сориентированы на внутренний. И инфраструктура слабая была, и потребности людей были больше направлены на поездки за границу. Сейчас ситуация изменилась, и нам абсолютно необходимо этот закон переработать и с точки зрения того, чтобы он был лучше обращен в сторону внутреннего туризма, и осовременить его. И вот это, на мой взгляд, важнейшая задача", — заявил он в среду в ходе онлайн совещания о мерах по развитию внутреннего туризма и поддержке туротрасли.

По мнению Медведева, передача Ростуризма в прямое подчинение правительства из Минэкономразвития создает для Ростуризма дополнительные возможности регулирования отрасли.

"Это превращение Ростуризма в орган, который может самостоятельно формировать политику уже не внутри министерства, и который наделен правом нормотворчества. Это создает для Ростуризма дополнительные возможности регулирования. Это не означает, что будет просто, ведь есть много других ведомств со своей позицией, но, тем не менее, хотя бы есть структура, которая может проводить эту политику в качестве самостоятельного органа власти", — сказал глава "ЕР".

Глава Ростуризма Зарина Догузова также отметила, что законодательство в туризме нуждается в актуализации. "Закон о туризме писался много лет назад, и последние годы мы занимались его латанием. Нам предстоит большая работа по его актуализации. Он заточен под выездной туризм, в меньшей степени сосредоточен на въездном и внутреннем. У нас после указа президента появились полномочия законодательные, нормотворческие, и мы очень плотно возьмемся за этот блок работы", — сказала она.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, в свою очередь, сообщил, что партия готова вместе с Ростуризмом переработать 132 федеральный закон о туристской деятельности и представить предложения по поправкам на осенней сессии Госдумы.

Владимир Путин 5 июня подписал указ о совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности. Документ устанавливает, что руководство деятельностью Ростуризма осуществляет правительство РФ. Ростуризму также передаются функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию и др.