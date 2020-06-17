«С чем я точно не могу не согласиться, нужны беспрецедентные меры поддержки. К сожалению для интересов ведомств, которые отвечают за фискальную составляющую, но меры поддержки нужны беспрецедентные, иначе мы не сможем не только создать новую отрасль, но даже сохранить то, что было создано за последние годы, а было создано немало», — сказал он на онлайн-совещании о мерах по развитию внутреннего туризма и поддержке туристической отрасли.

«Туризм создавал в регионах дополнительные рабочие места, доходы для муниципалитетов. Вот это сейчас все под угрозой. Мы это понимаем. Поэтому давайте постараемся создать посильные для нашей страны, но нестандартные, неординарные масштабные меры по поддержке отрасли. Иначе она с колен не встанет», — добавил председатель «ЕР».

Как рассказал Медведев, предложения партии «Единая Россия» по поддержке внутреннего туризма содержат 31 пункт. Он попросил обобщить эти предложения, после чего можно будет продолжить работу в Госдуме, Совете Федерации.

Отрывая встречу, Медведев подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса индустрия отдыха оказалась в очень тяжелом положении не только в России, но и в других странах. Безработными временно остались почти 7 млн человек, а те меры, которые предложены «Единой Россией», должны способствовать восстановлению занятости и приведению в порядок туристической инфраструктуры.