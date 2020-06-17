Помимо государства, в ней может поучаствовать госбанк ВТБ, пишет агентство.

Источник "Интерфакса" в одном из ведомств также осведомлен о том, что чиновники и ВТБ обсуждали докапитализацию "Аэрофлота", пострадавшего из-за ограничений в связи с пандемией, но не знает, какие решения приняты и о каком потенциальном объеме идет речь.

По данным собеседника Reuters, "Аэрофлот", который сейчас на 51,2% принадлежит государству, может выпустить допэмиссию на сумму около 80 млрд рублей. РФ может купить акции на 50 млрд рублей, а остальные выкупят ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций в равных пропорциях.

"РФПИ и международные партнеры фонда изучают возможность инвестиций в "Аэрофлот", — сказал представитель фонда.