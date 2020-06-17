"В 2020 году ставка налога установлена в размере 2% для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы. Это в три раза меньше ранее применяемой ставки. Для тех, кто в качестве объекта налогообложения выбрал доходы, уменьшенные на величину расходов, ставка снизится в два раза — до 7,5%", — говорится в сообщении.

Поддержка распространится на бизнес, который наиболее серьезно пострадал от ограничений, связанных с коронавирусом.

"Это предприятия розничной торговли непродовольственными товарами, ювелирной отрасли, транспортные компании, предприятия сферы туризма и гостиничного бизнеса, предоставляющие санаторно-курортные услуги", — отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, воспользоваться мерой поддержки смогут предприятия общественного питания, организации дополнительного образования, организаторы конференций и выставок, а также оказывающие развлекательные, физкультурно-оздоровительные, медицинские и бытовые услуги.

Пониженные ставки налогоплательщики смогут применять в том случае, если доходы от основного вида деятельности составляют не менее 70% в общем доходе от предпринимательской деятельности.