"На территорию аэропорта допускаются посетители в медицинских масках и перчатках. У всех входящих в терминалы (сотрудников, пассажиров, провожающих) измеряется температуры тела", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Шереметьево.

У прилетающих пассажиров бесконтактно измеряют температуру во всех терминалах, используется 23 стационарных тепловизора. Усилена дезинфекция всех помещений, увеличена частота проведения влажной уборки, проводятся периодические проверки работоспособности системы вентиляции, дезинфекция всех контактных поверхностей осуществляется не реже, чем каждые 2-4 часа. Установлены автоматические бесконтактные дезинфекторы рук.

"В местах возможного скопления пассажиров нанесена яркая напольная разметка с целью сохранения социальной дистанции. В терминалах можно ознакомиться с рекомендациями Роспотребнадзора по предупреждению распространения коронавируса. Организована продажа масок, перчаток и антисептиков в аптеках и вендинговых аппаратах", — отметили в пресс-службе.

Персонал, задействованный в обслуживании пассажиров, обеспечен средствами индивидуальной защиты. Сотрудники аэропорта перед началом работы проходят процедуру обязательного измерения температуры. Кроме того, организовано тестирование персонала на COVID-19.