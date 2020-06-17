"Конечно, нужно помочь предприятиям (туристической сферы), сократить их издержки, в том числе вводя специальные экономические режимы"", — сказал Медведев в среду в ходе онлайн совещания о мерах по развитию внутреннего туризма и поддержке туротрасли.

Он отметил, что "есть (туристические) практики в разных регионах, они носят локальный характер, но их можно использовать, а отраслевые объединения могли бы их продвигать".

"Правительство, региональные власти могли бы поддерживать лучшее из туристических практик, в том числе путем присвоения статуса особых экономических зон", — сказал он.

Кроме того, Медведев высказался за законодательное обеспечение потребительской кооперации в индустрии гостеприимства, что позволит создать условия для привлечения дополнительных средств на строительство необходимой инфраструктуры.