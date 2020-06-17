"Что касается Евро-2020, то никаких изменений не ожидается, все 12 городов подтвердили свои обязательства, муниципальные и государственные гарантии, поэтому набор городов и расписание матчей остаются неизменными. Изменилась только дата начала турнира — не 12, а 11 июня", — сказал Сорокин на пресс-конференции в среду.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 городах, среди которых Санкт-Петербург. Изначально он был запланирован на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на 2021г.