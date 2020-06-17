"Как многие говорят: нынешняя ситуация как дает минусы, так дает и плюсы. У нас в этом году достаточно много присоединяется с наших, мы надеемся, иркутских вузов, плюс, будет семейный проект в Олхинском плато. Международные участники — они все в ожидании, если такая возможность будет, то в августе-сентябре кто-то приедет. Конечно большое количество приехать не сможет. Они очень расстроены этим", — сказала Чубакова.

Она уточнила, что всего ожидается участие около 300 добровольцев, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска.

В этом году "Большая Байкальская тропа" при поддержке Фонда президентских грантов — ассоциация в третий раз выиграла грант — намерена реализовать масштабную программу, направленную на развитие местных сообществ, разноплановые проекты и передачу опыта по строительству троп и работе с добровольцами. В частности, запланированы 15 проектов в Прибайкальском национальном парке и на Олхинском плато в Иркутской области, в Байкальском заповеднике в Бурятии.

"Они направлены на создание инфраструктуры экологического туризма — в частности, на обустройство нашего модельного маршрута поселок Листвянка — поселок Большое Голоустное, это более 50 км береговой тропы", — сказала исполнительный директор ассоциации Элеонора Еремченко.

Руководитель отдела развития "Большой Байкальской тропы" Роман Михайлов уточнил, что на маршруте из Листвянки до Большого Голоустного установят навигационные знаки на столбиках, информационные стенды, обустроят несколько кемпинговых площадок.

"Весь участок от Листвянки до Большого Голоустного в этом году подвергнем усиленному ремонту. Восемь проектов у нас там будет — три до Больших Котов и пять между ними и Большим Голоустным", — сказал Михайлов.

На Олхинском плато планируется сделать разметку основного маршрута, он будет круговым — от станции Орленок до скальника Витязь, после к скальникам Идол, Черепаха, Старуха, Медвежата, Зеркала и обратно к станции. Здесь установят светоотражающие знаки, указывающие направления пути, и информационные стенды, на которых будет изображена карта местности, чтобы туристы могли ориентироваться по ней, и приведена краткая справка о самых интересах скальниках. Протяженность маршрута — около 30 км.

Кроме того, в текущем году ассоциация займется стажировкой представителей некоммерческих организаций и госорганов, волонтеров, занимающихся экологическим образованием, по результатам которой будет разработан практический материал. Также запланированы проекты для "серебряных добровольцев" — граждан старше 50 лет, и волонтеров с ограниченными возможностями.

Михайлов уточнил, что "серебряные добровольцы" из разных регионов страны будут помогать Байкальскому заповеднику и станции кольцевания птиц в поселке Мишиха в Бурятии. Различным обустройством в заповеднике будут также заняты волонтеры с ограниченными возможностями, они приедут из Самары.

Продолжится работа по передаче опыта по строительству троп и взаимодействию с добровольцами в другие регионы страны. Намечены поездки в Ямало-Ненецкий автономный округ и Забайкальский край. В прошлом году ассоциация работала с коллегами из Новгородской, Костромской и Архангельской области, Забайкальского края, Башкортостана, Хакасии и Крыма, и впервые передавала опыт в страны СНГ, посетив эко-деревню в Молдавии.

Исполнительный директор ассоциации добавила, что часть запланированных в рамках гранта работ уже проведена. В частности, зимой были реализованы проекты в поселке Танхой и Северобайкальске Бурятии, поселке Большое Голоустное Иркутской области.

"Это были проекты помощи особо охраняемых природным территориям, по взаимодействию с местными жителями, образовательные проекты — наши волонтеры принимали участие в занятиях с детьми в поселковых школах", — сказала Еремченко.

Также сотрудники "Большой Байкальской тропы" провели курсы бригадиров, серию обучающих онлайн-семинаров по строительству троп и работе с добровольцами для представителей более 40 различных организаций, в том числе из Казахстана, Кыргызстана и Украины.

Ассоциация "Большая Байкальская тропа" с 2003 года проводит добровольческие проекты по строительству и обустройству троп. За 18 лет проведено 255 летних тропостроительных проектов, 22 зимних, 1 тыс. образовательных и пять проектов по обустройству родников. Построено и реконструировано около 500 км троп, в проектах приняли участие 18 тыс. добровольцев из 70 городов России и 30 стран мира. Проекты проходят на всех особо охраняемых природных территориях Байкальского региона и землях иного назначения.