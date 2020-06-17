"Болельщики будут въезжать на Евро-2020 в Санкт-Петербурге по электронной версии Fan ID, которая заменяет собой визовый режим. Мы уже начали это обсуждать с уполномоченными органами, в том числе, с Минкомсвязью этот вариант в контексте финала Лиги чемпионов (2022 года). Теперь это обсуждение можно провести в более спокойном режиме", — сказал Сорокин.

Чемпионат Европы должен был пройти в 12 городах, среди которых Санкт-Петербург, с 12 июня по 12 июля 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнование было перенесено на 2021 год.

Исполком Союза европейских ассоциаций на заседании в среду не стал менять расписание перенесенного турнира, кроме переноса даты его начала с 12 на 11 июня.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил о том, что финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, который ранее планировалось провести в 2021 году, перенесен на 2022 год. Это связано с тем, что финал текущего сезона пройдет не в Стамбуле, как это планировалось ранее, а в Лиссабоне. Турнир сезона-2019/20 будет доигран в Португалии с участием восьми команд. Таким образом, Стамбул примет финальный матч Лиги чемпионов в 2021 году, а Санкт-Петербург — в 2022 году.