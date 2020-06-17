"Из-за режима повышенной готовности, введенного мэром Москвы Сергеем Собяниным 5 марта, в общей сложности в апреле и мае на лечение не смогли выехать 48,6 тыс. москвичей. Выданные им путевки перенесены на более поздний период", — сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что тем, кто самостоятельно приобрел билеты для проезда к месту лечения с датой, начиная с 1 апреля, и по объективным причинам не смогли их своевременно вернуть, понесенные затраты будут компенсированы из расчета не более 13 тыс. рублей на каждого. "Соответствующее постановление правительства Москвы подписал мэр Собянин", — добавил собеседник "Интерфакса".