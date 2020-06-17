"Мы с 18 сентября открываем базу в аэропорту "Пулково, планируем базировать пока одно судно, а также открываем еще пять новых направлений из Петербурга. У нас теперь будет 11 направлений.

В Зальцбург и Копенгаген будут летать четыре раза в неделю, в Осло, в Стокгольм и на Мальту — по три раза в неделю

Варади отметил, что авиакомпания планирует как можно раньше открыть запланированные ранее на лето 2020 года полеты в Братиславу, Вильнюс, Бухарест, Софию.

Планировалось, что полеты начнутся с 1 июня 2020 года в Братиславу, с 3 июня — в Вильнюс, с 1 июля — в Бухарест, со 2 июля — в Софию.

Планировалось, что в Братиславу авиакомпания будет летать 4 раза в неделю, в Вильнюс — 2 раза в неделю, в Софию и Бухарест — 3 раза неделю.

В настоящее время в расписании Wizz Air рейс из "Пулково" в Будапешт, в расписании частота рейсов увеличена до пяти раз в неделю с четырех ранее. Кроме того, дочерняя авиакомпания Wizz Air UK обслуживает рейсы Петербург-Лондон.

Авиакомпания Wizz Air работает с 2003 года, штаб-квартира расположена в Будапеште. Лоукостер выполняет полеты в 154 аэропорта 45-х стран. Флот включает 119 Airbus (A320, А321 и А