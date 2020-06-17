Россия в индексе расположилась между Гонконгом и Чили. Обладатели российского паспорта без виз могут посещать 38 стран, еще в 34 государствах виза делается по прибытии. При этом въезд в 126 стран для россиян без визы невозможен.

В декабре 2018 года Россия в рейтинге занимала 86-место, за полтора года ее позиция улучшилась на 28 пунктов, так как со многими странами были заключены соглашения о смягчении визового режима. Тем не менее, фактическая свобода перемещения снизилась из-за пандемии: в 2018 году россиянам без виз были доступны 116 стран.

В рейтинге свободы паспортов в 2020 году Россию обошла Украина (36-место) – жителям этой страны открыт безвизовый въезд в 98 государств. Белоруссия оказалась на 118 месте (54 страны без визы).

Наиболее сильным оказался паспорт Бельгии – его обладатели без виз могут посетить 112 стран (при этом требуется виза в 86 государств). В лидерах также оказались Финляндия, Австрия, Люксембург, Испания, Ирландия, Великобритания и Швейцария.

Слабейшие паспорта – в Сирии, Афганистане и Ираке (места 197-199). Для граждан Сирии упрощенный визовый режим действует в 31 стране, Афганистана – в 28 государствах, Ирака – в 27.