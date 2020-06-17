"Полеты в аэропорт "Домодедово" будут выполняться ежедневно, кроме субботы, на самолетах Boeing-737-800 вместимостью 189 мест экономического класса обслуживания", — сказал сотрудник аэропорта.

При этом Smartavia продолжает выполнение регулярных круглогодичных рейсов из Самары в Санкт-Петербург ("Пулково"). В июне рейсы осуществляются ежедневно, с 1 июля частотность будет увеличена до 12 раз в неделю. Полеты выполняются на Boeing-737-700/800 вместимостью 148/189 мест эконом-класса.

Единственным акционером АО "Международный аэропорт "Курумоч" является АО "Курумоч-Инвест", которое контролируется группой "Ренова", сформировавшей холдинг "Аэропорты регионов".