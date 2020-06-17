"Сейчас полным ходом началось проектирование, мы собираем управленческую схему, как за максимально короткий срок построить такой объект. Я думаю, что выхода на стройку можно ждать в конце года", — сказал Хуснуллин журналистам по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию.

Он подчеркнул, что большинство регионов, через которые пройдет дорога, уже утвердили трассировку. "Практически все регионы, через которые она проходит, это и Оренбургская область, и Самарская область, Татарстан, Чувашия, Владимирская область, Нижегородская область, сама Москва, куда будет заходить трасса, подтвердили трассировки. Думаю, что в ближайший месяц они утвердят проекты планировок", — сказал вице-премьер.

Он добавил, что наряду с проектированием трассы готовится план по перекладке инженерных коммуникаций.

"Мы собрали всех наших крупных сетевиков — это "Газпром", "Россети" и различные муниципальные и региональные сетевые организации. Это будет порядка тысячи пересечений инженерных коммуникаций. Сейчас мы работаем над составлением проектов выноса этих коммуникаций, где необходимо, или дополнительного усиления этих конструкций", — подчеркнул вице-премьер.

Ранее Хуснуллин сообщал, что трассу "Европа — Западный Китай" планирует построить на четыре года раньше планируемого срока и сдать ее в 2024 году.

План строительства трассы включает четыре этапа.

"В первую очередь будет решаться важнейшая задача до 2024 года — мы приступаем к строительству буквально немедленно, с начала 2020 года начнём работы по строительству новых скоростных участков от Москвы до Владимира (145 км, включая обходы Балашихи и Ногинска). Второй участок, который будет строиться в этот период — это южный обход Казани, участок Канаш-Шали (142,8 км). Третий этап стартует в 2021 году, это будет участок от Владимира до Арзамаса (267 км), мы к 2025 году завершим эту работу. В 2022 году мы приступим к соединению этих участков — от Арзамаса до Канаша (239 км)", — говорил курировавший ранее транспорт вице-премьер Максим Акимов.

По данным "Автодора", стоимость строительства трассы М-12 составит 690,9 млрд рублей. В проект планируется привлечь внебюджетное финансирование в размере 267,8 млрд рублей.