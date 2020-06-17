"Сложно точно сказать, как будет идти восстановление экономики, но я думаю, что оно будет цифровым, внутренние расходы будут важны, дебетовые карты также будут играть важную роль", — сказала она в интервью Financial Times.

Хогг отметила признаки восстановления экономической активности, о которых свидетельствуют данные по картам Visa. Расходы начали расти в таких секторах, как ритейл и товары для дома, однако глава подразделения операций Visa в Европе менее оптимистично настроена относительно туристической отрасли, которая является драйвером для многих других групп платежей.

"Я могу отметить позитивные тенденции в других секторах, но слишком рано говорить об этом относительно туризма, — сказала она. — Спад был очень существенным, и пока не наблюдается какого-либо восстановления".

Visa надеется компенсировать спад в трансграничных платежах за счет перехода от наличных расчетов к платежам по дебетовым картам при совершении покупок внутри стран.

По прогнозу Accenture, наличные платежи в Европе в этом году упадут на 30%. Visa пытается способствовать переходу на использование карт за счет внедрения бесконтактной оплаты в общественном транспорте. Компания также призывает регуляторов повысить максимальный лимит по бесконтактным платежам.