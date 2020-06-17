"Малыш и мама чувствуют себя хорошо, родившийся неделю назад дельфинёнок уже плавает, хорошо кушает", — отметил Зарипов.

По его словам, новорожденный обитатель дельфинария относится к редкому виду "черноморская афалина", занесенному в Красную книгу России.

"Его маме Инге 30 лет, папа Рэм помладше, ему всего восемь. Оба дельфина приехали в Татарстан из Анапы и живут здесь много лет", — рассказал собеседник агентства.

Это уже четвёртый дельфинёнок, рождённый в Набережных Челнах. Его пол станет известен чуть позже, после чего по традиции будет объявлен конкурс на имя новорожденного.

Ранее сообщалось, что питомцы дельфинария в Набережных Челнах переживают трудные времена. Из-за пандемии коронавируса компания осталась без заработка и вынуждена была просить о поставках рыбы и соли для животных в долг. Также дельфинарию нечем было оплачивать счета за электроэнергию.

Татарстанцы не остались равнодушны к судьбе дельфинов и котиков. Над одним из животных оформила опекунство местная компания. Финансовую помощь оказал автозавод, купивший 700 билетов с открытой датой. Поддержали питомцев дельфинария и местные жители, активно покупающие билеты на онлайн-шоу.