"В процессе проектирования данной особо охраняемой природной территории будет проводиться планирование по зонам, где мы сможем проводить такие мероприятия", — сказал Бугаев, отвечая о судьбе фестиваля "Териберка", который собирает до 5 тыс. человек.

Бугаев уточнил, что сейчас прорабатывается вопрос введения сбора за посещение Териберки.

"Мне кажется, сосуществование парка и такого события — один из видов туризма. Симбиоз будет найден и одно не отменяет другого", — добавил в ходе пресс-конференции директор Баренц-отделения WWF Олег Суткайсис, добавив, что такие фестивали привлекают туристов и инвесторов для развития территорий.

При этом создание подобного природного парка несет в себе буферную функцию, считает замдиректора по развитию Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области Виктор Петров. По его словам, туристы, имея возможность посетить такой природный парк, не будут стремиться посетить более уязвимые в природоохранном отношении территории.

По оценкам экспертов, создание природного парка займет около года.

Для работы над созданием природного парка в Териберке Баренц-отделение WWF и комитет по туризму Мурманской области заключили соглашение о сотрудничестве. Ранее экологи заключили аналогичные соглашения с минприроды Мурманской области и региональным правительством.

Как сообщалось, 12 июня в Териберке на совещании, посвященном развитию села, заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова сообщила, что региональные власти вместе с экологами намерены к концу июля 2021 года создать особо охраняемую природную территорию (ООПТ) в селе Териберка.

К работе над созданием природного парка в Териберке будут подключены областная дирекция ООПТ, WWF, а также комитет по туризму и министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области. Запланировано создание единой управляющей компании, зонирование и оборудование природного парка и экологических троп, работы по облагораживанию внешнего вида Териберки.

Кузнецова отмечала, что для Териберки имеет большое значение легализация объектов туриндустрии, это связано с доходами для села и местного бизнеса, а также с вопросами безопасности ввиду работы нелегальных гидов, которые могут рисковать жизнью и здоровьем туристов.

"Идёт паломничество туристов, но при том доходы Териберки всего 1,3 млн рублей в год. Но мы понимаем, что Териберка за счёт своей уникальности может быть не миллиардером, но очень богатым селом", — отметил в ходе совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По подсчётам властей Заполярья, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тыс. человек при условии, что в июле на фестиваль "Териберка" в это место на побережье Баренцева моря одномоментно собираются около 5 тыс. туристов. Средний чек иностранного туриста, который приезжает в Териберку, составляет 13 тыс. рублей в сутки, российского туриста — 5 тыс. рублей.

В 2015 году Териберка стала широко известной благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В этот же год в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".

Муниципальному образованию Териберка 150 лет. Однако первые упоминания о нем относятся, по разным данным, к началу XVI или началу XVII века. В первой половине XX века в Териберке был создан колхоз. На левом берегу села, в так называемом Лодейном, появились судоремонтные мастерские и рыбообрабатывающий завод. В это время в селе были развиты тресковые и акульи промыслы, шла торговля. Промыслом также занимались норвежцы, имевшие в Териберке факторию и магазин.

Расцвет села пришелся на 40-60-е годы прошлого века, когда в Териберке действовало два рыболовецких колхоза, два рыбозавода, молочно-товарные фермы, птицеферма, существовало крупное поголовье оленей, работала ферма по разведению норки, развивались судоремонтные мастерские.

В 2000-х планы по развитию Териберки были связаны с проектом строительства в поселке морского порта для перевалки сжиженного природного газа со Штокмановского месторождения, который позже был закрыт.

По данным Всероссийской переписи населения за 2010 год, в Териберке проживает 1025 человек.