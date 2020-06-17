Картина, работа над которой началась в День России, изготовлена командой арт-кластера "Таврида" и московскими граффити-художниками из Desarte365. Она состоит из десяти панелей, образующих единое по композиции полотно. На картине изображен художник Айвазовский на фоне бушующего моря. На роспись полотна ушло около 70 баллонов с краской трех десятков оттенков. Готовые холсты и подрамники доставили в аэропорт Симферополя самолетом и собрали в единое полотно в терминале. Арт-объект разместили в зоне прилета.

"Полотно для аэропорта "Симферополь" получилось по-настоящему уникальным. По размеру оно является одним из крупнейших в мире среди написанных в технике стрит-арт на холсте. Ближайший аналог, который нам удалось найти, находится в Нью-Йорке. Его общая площадь 15 метров", — цитирует пресс-служба аэропорта художника команды Desarte365 Александра Милицина.

"Кроме размера картины, еще одной трудностью при реализации проекта было расстояние между Москвой и Симферополем. Картину с подрамниками предстояло перевезти в Крым в разобранном виде, а потом снова собрать на месте. Для осуществления этой задачи мы разработали абсолютно новую технологию снятия готового холста с подрамников для транспортировки и дальнейшего монтажа", — добавил Милицин.

Посвященный Айвазовскому проект стал частью всероссийских акций арт-кластера "Таврида" в честь Дня России. Стрит-арты, посвященные великим деятелям культуры, появились также в Тюмени, Владивостоке и Казани.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше существовавшего до этого). Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.

Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года. Это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ. Аэропорт обслуживает сейчас перелеты только внутри России.