"Парк открыт ежедневно с 10:00 до 21:00. Во время посещения необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра, использовать маски и перчатки", — говорится в сообщении.

Также посетители должны соблюдать основные правила: на территории усадьбы запрещается выгуливать домашних животных, нельзя без разрешения от администрации проводить профессиональные фото и видеосъемки, загорать и находиться в купальных костюмах, распивать спиртные напитки запрещается использовать велосипеды, самокаты, роликовые коньки в целях передвижения по территории

Приобрести билеты в парке можно в кассе или на сайте музея.