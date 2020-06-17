"Персональная выставка итальянского скульптора готовилась около года — экспонаты были доставлены в Сочи из Бергамо ещё в конце 2019-го. Однако из-за сложной эпидемиологической ситуации открыть её для зрителей ранее не представлялось возможным", — сообщает пресс-служба горадминистрации в среду.

После ослабления карантинного режима было принято решение открыть выставку с учетом всех требований Роспотребнадзора — в музее временно действуют особые правила посещения. "Экспозиция с произведениями Джузеппе Гуэринони, посвящённая знаменитому артисту балета советского происхождения Рудольфу Нуриеву, будет доступна для посетителей в течение месяца", — говорится в сообщении. В качестве жеста благодарности российским врачам, которые оказывали помощь Италии в борьбе с пандемией, Гуэринони подарил одну из своих работ сочинскому музею.