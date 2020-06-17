В интервью, опубликованном во вторник вечером в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, Хайнц Херманн Тиле, один из богатейших людей в Германии, сообщил, что ему в настоящее время принадлежит 15% акций авиаперевозчика и что он хочет посмотреть, какие альтернативы есть у Lufthansa.

"В свете последних публичных заявлений крупнейшего акционера компании совет директоров считает, что стабилизационный пакет может не получить большинства в две трети голосов, которые потребуются в данном случае", — говорится в пресс-релизе Lufthansa.

При этом отмечается, что, если план спасения, предусматривающий передачу 20% акций авиакомпании государству, не будет одобрен, Lufthansa, возможно, будет вынуждена начать процедуру банкротства.

Акции Lufthansa на торгах в среду дорожают на 0,8%. С начала текущего года их стоимость упала на 36%.