"То, что творилось в последние выходные в Выборге, сложно описать словами. Мы, честно говоря, не ожидали такого взрывного роста: очереди были и в Монрепо, и в Выборгский замок. Конечно, мы будем стараться ликвидировать эти очереди. Уверен, что пандемия стала тем самым последним толчком, благодаря которому уже в 2020 году большинство музеев Ленинградской области перейдет на продажу электронных билетов", — сказал председатель регионального комитета по туризму Владимир Цой журналистам в среду.

Глава комитета добавил, что после снятия ограничений очереди образуются также в билетные кассы крепости Корела и военные музеи Кировского района.

В свою очередь председатель областного комитета по туризму Евгений Чайковский отметил, что внутренний туризм будет популярен в Ленобласти и в дальнейшем, пока будут действовать ограничения.

Чайковский подчеркнул, что с приходом в поселок Дубровка туристического теплохода "Русь Великая" из Ярославля в четверг в регионе откроется сезон круизного туризма.