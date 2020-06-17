Все пассажиры обязаны иметь при себе медицинскую справку об отрицательном тесте на коронавирус, отмечается в сообщении.

Кроме того, Агентству гражданской авиации Республики Таджикистан поручено изучить вопрос о возобновлении полётов в Россию, Турцию и КНР, и представить свои заключения и предложения в республиканский штаб.

Местные СМИ сообщают о возобновлении авиакомпанией "Таджик Эйр" внутренних рейсов по маршруту Душанбе — Хорог (центр Горно-бадахшанской автономной области), которые были приостановлены с начала октября 2019 года.

Вместе с тем республиканский штаб распорядился принять безотлагательные меры для резервирования медикаментов и дезинфицирующих средств, а также усилить разъяснительную работу, чтобы предотвратить вторую волну распространения коронавируса в стране.

Первые случаи заражения коронавирусом в Таджикистане Минздрав страны подтвердил 30 апреля. По последним данным, в стране выявлено 5 тыс. 160 заражений коронавирусной инфекцией, выздоровели 3 тыс. 630 человек, скончались 50 человек.