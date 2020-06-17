"В Москве продолжают проходить масштабные реставрационные работы. В этом году одновременно реставрируются сотни объектов", — рассказал Собянин журналистам.

По его словам, за последние годы в Москве было приведено в порядок около 1,5 тысяч объектов культурного и исторического наследия.

"Большой вклад в эту работу вносит министерство культуры. Я очень рад, что снова вернулись на уникальные объекты, в том числе и на Новодевичий монастырь, чтобы продолжить работы, которые здесь проводятся", — подчеркнул мэр.

Все реставрационные работы на памятниках архитектуры в Москве останавливались с 13 апреля по 11 мая из-за ситуации с распространением коронавируса.

Подводя итоги реконструкции ансамбля Новодевичьего монастыря, мэр назвал колоссальным масштаб выполненных работ. "Видно, что работы уже в значительной степени продвинулись, огромное количество объектов либо отреставрировано, либо находится в стадии реставрации", — заявил мэр.

По его словам, важно, что уникальная среда создается и вокруг этого ансамбля. "Потому что и сам Новодевичий, и все, что вокруг было в достаточно серьезном таком запустении. Сегодня этот великолепный ансамбль, великолепные кварталы вокруг Новодевичьего, парки, скверы, набережная сделаны на высоком уровне. Здесь можно гулять, отдыхать и любоваться этой жемчужиной Москвы", — отметил мэр.

Он поблагодарил министра культуры Любимову. "Спасибо вам огромное за то, что вы уделяете такое внимание Новодевичьему монастырю. Я надеюсь, что работы не будут прекращаться", — обратился он к министру.

Собянин также прокомментировал журналистам свое отношение к поправкам в Конституцию России, касающимся сохранения культуры и культурного наследия страны.

"Одно из главных направлений развития города — это сохранение культурного наследия, сохранение памяти. Именно поэтому самые первые активные шаги, которые мы предприняли в городе, это были шаги по возрождению городской среды, исторической среды", — заявил Собянин.

"Все исторические улицы в Москве сегодня реконструированы, здания — реставрированы, подсвечены и освобождены от рекламы. И сегодня они смотрятся совсем по-иному. Вся городская среда должна быть культурной и приспособлена для жизни горожан", — добавил мэр.

В свою очередь Любимова отметила, что работы по реставрации ансамбля монастыря идут по графику. "У нас получилось остаться в сроках. Мы понимаем, что объект реставрируется в течение нескольких лет, и, конечно, хочется, чтобы побыстрее была возможность и верующим людям приходить молиться, и приходить погулять, и на экскурсии", — сказала Любимова.

Кроме того, министр сообщила, что "до конца 2022 года вся реставрация будет завершена, в 2023 году будет продолжено благоустройство и приспособление под музейные пространства". Также, отметила Любимова, во время работ были сделаны научные и археологические открытия.

В состав ансамбля Новодевичьего монастыря входит 36 объектов. Уже проведены работы на 18, в этом году планируется завершение работ "под ключ" на 9 объектах, уточнила министр.

Новодевичий монастырь, основанный почти 500 лет назад, является одним из наиболее известных и популярных памятников русского зодчества. Архитектурный ансамбль включает в себя 36 храмов, палат, башен и других памятников.

В 2004 году Новодевичий монастырь был включен в список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Комплексная реставрация ансамбля Новодевичьего монастыря проводится за счет средств федерального бюджета, реставрация художественных надгробий — за счет бюджета Москвы. В 2018-2019 годах были завершены работы по реставрации и воссозданию исторического облика 18 памятников Новодевичьего монастыря, в 2020-2023 годах планируется привести в порядок еще столько же.