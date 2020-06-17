Согласно документу, все ранее принятые решения, касающиеся двухнедельной самоизоляции для прибывающих в Ставропольский край, признаны утратившими силу.

Ранее сообщалось, что режим всеобщей самоизоляции, действующий в Ставропольском крае с конца марта из-за распространения коронавируса, отменен с 11 июня. Обязательным до 1 июля он остался только для людей в возрасте 65 лет и старше, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями эндокринной системы, органов дыхания, почек и так далее.

Кроме того, разрешено работать предприятиям общественного питания на летних верандах и террасах. Также смогут работать объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары, с площадью торгового зала до 400 кв. метров. Разрешены занятия спортом на открытом воздухе. Открыты для посещения курортные парки, терренкуры и другие объекты курортной инфраструктуры.

Вместе с тем, действие ряда ограничительных мер сохраняется до 1 июля. Так, в крае запрещено проведение массовых мероприятий, за исключением военного парада и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы. Также остается приостановленной работа парков культуры и отдыха, концертных залов и кинотеатров. Закрыты для посещений музеи, библиотеки, бассейны, фитнес-центры, аквапарки.

Ранее в краевом управлении Роспотребнадзора "Интерфаксу" сообщали, что главным критерием для принятия решения о переходе на первый этап снятия ограничительных мероприятий является достижение показателя Rt (коэффициента распространения инфекции) меньше единицы, но и устойчивая тенденция к снижению. Ежедневный показатель Rt должен держаться ниже определенного уровня не менее семи дней подряд.

Согласно данным с сайта краевого управления Роспотребнадзора, с 1 до 11 июня Rt в Ставропольском крае ни разу не опускался ниже единицы, а затем пошел на спад. В частности, 17 июня показатель Rt составил 0,98.

В Ставропольском крае коронавирусом с начала эпидемии были заражены 3 тыс. 928 человек, из них выздоровели 2 тыс. 133 пациента. Умерло 72 жителя края.