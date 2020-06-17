"Лазаревский район Сочи славится живописной природой и уникальными рекреационными ресурсами. Тем не менее, инфраструктура развита там недостаточно. Очень важно реализовать комплексный план развития и благоустройства данной территории, чтобы она стала более комфортной как для жителей, так и для гостей Сочи", — сказал на рабочем совещании мэр Сочи Алексей Копайгородский в среду.

Он отметил, что благоустройство самого отдалённого района курорта — одна из основных задач муниципалитета.

"Район может стать центром семейного отдыха с современной архитектурой, парками и объектами туристического показа", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, руководителям отраслевых департаментов и управлений необходимо разработать проект современной застройки Лазаревского района, не перегружая при этом территорию.

"Благоустройство территории необходимо начать с главных автомобильных ворот курорта — поста Магри. План комплексного развития Лазаревского района необходимо сформировать к 1 августа", — указал Копайгородский.

Кроме этого, в ходе совещания обсуждалась и тема создания в районе терренкура и других оздоровительных маршрутов.

В свою очередь, глава Лазаревского района Олег Бурлев добавил, что в настоящее время прорабатывается вопрос обустройства "тропы здоровья" вдоль реки Псезуапсе. "Подобные проекты пользуются популярностью и у местного населения, и у туристов. Мы планируем создать в рекреационных зонах как можно больше таких территорий", — сказал Бурлев.