«По сообщениям оперативного штаба, Минтранса, вообще авиационных властей, открытие международного сообщения будет поэтапным, и ничего удивительного в этом нет. Весь мир пошел по этому пути, в первую очередь открываются соседние государства. Это страны СНГ, пока объявлено о том, что с 15 июля с ближним зарубежьем будет открыто сообщение. В каком объеме это будет, по каким требованиям, будут ли это только российские перевозчики или симметрично перевозчики наших партнеров по СНГ, у меня нет информации», — рассказала эксперт.

По ее словам, после открытия авиасообщения у российских туристов появится возможность посещать Азербайджан, Узбекистан, Армению, и Белоруссию, а эти четыре страны входят в десятку наиболее продаваемых. Но при условии, что для выезда в эти страны не будут введены ограничения.

«На прошлой неделе премьер-министр и курирующий отрасль вице-премьер заявляли, что в первую очередь за рубеж смогут выехать те, кто едет туда для учебы, работы, лечения, к родственникам. Иными словами, цель поездки должна быть подтверждена. Это было предупреждающее заявление, что выезд за рубеж не будет осуществляться в прежних объемах и по прежним правилам. И это тоже было вполне прогнозируемо, так как наши зарубежные коллеги тоже пошли по этому пути», — сказала она.

По ее прогнозу, после открытия авиасообщения со странами СНГ, вероятно, будут поэтапно открываться и другие страны.

«Но сроки открытия других стран пока неизвестны, хотя некоторые перевозчики уже продают билеты на регулярные рейсы с вылетами после 1 августа, хотя пока ничего не объявлено. То есть, мы можем предположить, что эти билеты будут перенесены на более поздний срок, если с 1 августа ничего не откроется. Но пока непонятно, можно ли будет выехать с целью туризма, а не работы, учебы, лечения и визита к родственникам. Думаю, что к 1 июля будет более внятная картина по условиям и регламенту перемещения за пределы России», — сказала Ломидзе.

Ранее источник в авиаотрасли сообщил "Интерфаксу", что несколько крупных авиакомпаний обсуждают возможность открытия рейсов в страны СНГ с 15 июля.

Минтранс после этого заявил, что о сроках возобновления международных полетов можно будет говорить тогда, когда станут ясны предварительные итоги работы транспортной и туристической отрасли по обеспечению безопасной доставки россиян к местам отдыха в России.