"208 объектов размещения уже предоставили обязательства по открытию и началу работы", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, перед началом работы руководители средств размещения должны подписать обязательство. Оно предполагает согласие на меры профилактики коронавируса, разрешение на необходимые контрольные мероприятия и оплату изоляции гостей в случае выявления зараженных.

Крым в начале июня начал подготовку к курортному сезону, который запускается поэтапно. Первый этап предполагает открытие 15 июня санаториев и отелей исключительно для местных жителей. На втором, с 1 июля, на полуостров смогут приехать жители других регионов РФ, началась продажа путевок.

С 15 июня в Крыму полностью снят режим самоизоляции. Для приезжающих из других регионов РФ отменена обязательная обсервация, это правило сохраняется только для прибывающих из-за рубежа. На всех пунктах въезда в республику проводится термометрия и первичный осмотр.

По данным на конец мая, всего в Крыму 1092 санаторно-курортные и гостиничные организации разных форм собственности, а также порядка 2700 малых средств размещения.