Таким образом, увольнения затронут порядка 2,1 тыс. человек.

Ранее компания сократила корпоративные выплаты и число рабочих часов, а ряд сотрудников были отправлены в неоплачиваемые отпуска. Действие этих мер будет продлено еще на три месяца, сообщается в пресс-релизе.

"Никогда за 101-летнюю историю Hilton наша отрасль не сталкивалась с глобальным кризисом, который привел к практически полному прекращению путешествий", — заявил главный исполнительный директор и президент компании Кристофер Нассетта.

Аналитики не ожидают восстановления выручки гостиничного бизнеса в целом до прошлогодних уровней ранее 2022 года, а возможно и позже, отмечает The Wall Street Journal.

В мае Hyatt Hotels Corp. объявила об увольнении около 1,3 тыс. сотрудников по всему миру. Marriott International Inc. в прошлом месяце сообщила о продлении неоплачиваемых отпусков до 2 октября, а также предложила отступные тем, кто захочет уволиться по собственному желанию.

Hilton Worldwide — одна из крупнейших гостиничных компаний в мире. Ее портфель состоит из 18 брендов мирового класса, включает свыше 6,1 тыс. собственных, управляемых и работающих по франшизе отелей, которые расположены в 119 странах и регионах мира.

Рыночная стоимость Hilton с начала текущего года упала примерно на 30%.