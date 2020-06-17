«Ни мы, ни руководство страны не собираемся ограничивать искусственно выезд наших граждан за рубеж. Уверена, это заявление председателя правительства продиктовано исключительно заботой о людях. Но мы проводили видеосовещания с коллегами из других стран и определили, что такой готовности с 1 июля или другой четкой даты принимать российских туристов у них нет. Те страны, которые традиционно являются очень популярными направлениями для отдыха, не готовы открыть с нами границы в обоюдном порядке», — рассказала она в интервью телеканалу РБК.

Догузова отметила, что Россия в любом случае не смогла бы открыть границы с другими странами без окончательного решения Роспотребнадзора. «Как только они скажут, что угрозы жизни и безопасности наших граждан нет, а страны готовы принять наших туристов, то со стороны Ростуризма не будет никаких препятствий. Это наше конституционное право», — подчеркнула она.

На вопрос о возможном взаимном открытии границ с Турцией глава Ростуризма заявила, что не получала от коллег из этой страны никаких официальных бумаг о готовности принять россиян. «В июне точно не будут принимать российских туристов. Они сами заявили, что не готовы принимать гостей из других стран. По поводу июля: есть ряд заявлений о якобы готовности, но официальных бумаг на этот счет мы не получали. Даже если бы мы были готовы отправлять наших туристов в Турцию, то власти страны не присылали никаких уведомлений», — заключила она.