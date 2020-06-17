"Потерпевшие бедствие туристы найдены спасателями в верховьях реки Китой-Кин. От эвакуации отказались, но помощь приняли", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, для поиска двух жителей Иркутской области, пропавших во время водного похода в верховьях реки Китой, в среду утром вылетел вертолет Ми-8.

Двое мужчин, находившиеся на берегу горной реки Китой-Кин без связи и продуктов, были обнаружены с воздуха. На берегу стоял щит с надписью "SOS". Люди ночевали в зимовье.

"Аэролодка туристов сломалась при сплаве по горной реке, и они, отказавшись от дальнейшего пути, нашли зимовье, где и проводили время в ожидании помощи. Пострадавшие отказались от эвакуации, побоявшись оставлять свою лодку без присмотра. В то же время приняли помощь — позвонили по спутниковому телефону родственникам, попросили друзей привезти им запчасти для ремонта лодки. Медицинская помощь людям не потребовалась", — подчеркнули в ГУ МЧС.

Информация о том, что где-то у истоков горных рек могут находиться терпящие бедствие туристы, поступила в центр управления в кризисных ситуациях иркутского управления МЧС вечером 15 июня. Очевидец сообщил, что на берегу реки Китой в Окинском районе Бурятии им был замечен баннер из светлой ткани, растянутый между кустами, на котором углем была сделана надпись "SOS 14.06.20 г.

Позже выяснилось, что туристы поставили баннер с надписью "SOS" для привлечения внимания других людей, сплавляющихся по реке. Однако на помощь им никто не пришёл. Лишь один человек сообщил о сигнале бедствия в службу спасения.