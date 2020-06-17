«В нынешней ситуации в выигрыше оказался серый сегмент отрасли. То есть тот сектор, который не является налогоплательщиком и находится в темной зоне. Требования Роспотребнадзора на него не распространяются, как соблюдаются меры безопасности или там социальная дистанция, мы с вами прекрасно знаем. Любой объект размещения, находящийся в юридическом поле, обязан соблюдать установленные Роспотребнадзором правила, социальную дистанцию. В случае с частным сектором этого нет. И мы видим, что у них есть совершенно явное конкурентное преимущество», — сказала она.

По словам Ломидзе, это смещает конкуренцию, так как у крупных объектов постоянный контроль и надзор, финансовая нагрузка, в санатории нельзя заселиться без трех справок, а с другой стороны ничего подобного нет.

«Получается, что туристам проще поехать в частный сектор, так как это дешевле и тебя принимают без всяких справок. Но мое личное мнение – что отдыхать в частном секторе небезопасно. Периодически там были вопросы с антисанитарией и до введения жестких требований Роспотребнадзора», — подчеркнула эксперт.

Она напомнила, что даже в предыдущие годы частный сектор невозможно было обнаружить, так как люди находили способы обойти контролирующие органы.

«Легализация частного сектора на протяжении десятилетий не происходит. Невозможно заставить человека платить налоги, когда он может этого не делать. В этих условиях я не понимаю, как будет осуществляться контроль», — сказала она.

Как сообщалось, для заселения в санатории необходимы справки об отсутствии коронавируса, эпидемиологическом окружении и путевки. Кроме того, Роспотребнадзор потребовал у таких учреждений еженедельно проверять персонал на коронавирус и соблюдать множество других правил. К отелям таких жестких требований нет.

«Если эпидемиологическая ситуация изменится в регионе, ответственность за это будет нести частный сектор. Но в конечном итоге пострадают добросовестные налогоплательщики, которые работают в сфере туризма. Надо симметрию соблюсти, потому что для государства важны туристы, их безопасность, и те структуры, которые обеспечивают эту безопасность и платят налоги», — добавила исполнительный директор АТОР.