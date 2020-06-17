«Цифра финансовых потерь пока расчётная, окончательных цифр нет, потому что впереди еще полгода. Очень многое будет зависеть от того, как пройдет сезон: будет ли въезд-не будет. Скорее всего, нет, чем да. Пока очень много непонятно, мы только запускаем туристический сезон внутри страны. Какой-то окончательный прогноз стоить сложно, но мы понимаем, что у нас годовой оборот отрасли туризма составляет 3,7 трлн рублей. У нас полгода выпало, поэтому уже можно говорить о потерях в 1,5 трлн рублей. Надеюсь, мы эти потери наверстаем к концу следующего года», — сказала она в интервью на телеканале РБК.

По словам Догузовой, туризму в России необходимо расти ускоренными темпами, потому что общий оборот отрасли 3,7 трлн включает и въездной туризм. «Если предлагать какую-то совсем дерзкую идею, то я бы предложила бесплатное оформление электронных виз в качестве антикризисных мер на весь следующий год», — подчеркнула она.