"В этом году на пляжах Сочи будут работать порядка 700 матросов-спасателей. Каждый из них прошёл специальный отбор и обучение. Так, для работы на пляже спасатели должны хорошо плавать, нырять, уметь оказывать первую медицинскую помощь", — сказал журналистам заместитель директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Роман Бушманов в среду.

Он отметил, что матросы-спасатели ежегодно проходят аттестацию.

"Сейчас в Сочи открыты более 60-ти пляжей. Они работают с 8:00 до 20:00 мск, в это время на месте дежурят спасатели. Благодаря их работе уже удалось спасти двоих отдыхающих", — подчеркнул замдиректора.

По его словам, для матросов-спасателей выдвигаются серьезные требования.

"На всех пляжах — и на воде, и на галечной полосе — дежурят только профессиональные спасатели. Это одно из основных условий для открытия пляжной территории, наряду с террористической защищённостью и соблюдением санитарных норм", — заверил Бушманов.

Ранее сообщалось, что в Сочи в этом сезоне сформировано 190 пляжных территорий, 108 из которых имеют принадлежность к санаторно- курортным организациям. Все они будут открыты только при выполнении требований Роспотребнадзора.