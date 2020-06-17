"Было очевидно, что в первую очередь будут открываться российские курорты. Часть россиян уже отправилась на отдых — кто-то в своем регионе, кто-то в соседние, а кто-то в санатории Краснодарского края и Ставрополья. Но желающих путешествовать сейчас намного больше тех, кто реально осуществил и оплатил брони. Число бронирований в июне раз в десять меньше по сравнению с прошлым годом", — сказала она на пресс-конференции.

Ломидзе отметила, что никто и не ожидал взлета спроса, так как половина регионов закрыты и из них невозможно выехать. В частности, в Краснодарском крае до 21 июня продлен режим самоизоляции, что накладывает серьезные ограничения на туристов и демотивирует их.

"В то же время бронирований становится все больше с каждой неделей. Если смотреть неделю с 9 по 15 июня, то число броней увеличилось в два-три раза. То есть, сезон выходит на более-менее правильные обороты", — сказала она.