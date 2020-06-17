"Проводится процессуальная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сказала она.

Следователи узнали о происшествии из социальных сетей. После выезда на место они выяснили, что из-за падения навеса женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

"В ходе проверки следствием будет дана оценка действиям должностных лиц, которые принимали территорию и объекты пляжа перед его вводом в эксплуатацию", — отметила представитель ГСУ.

При этом, по заявлению властей Севастополя, пляж официально не работает.

"Мы предупреждали, что этим летом пляж парка Победы не будет работать в полноценном режиме, будет вывешено объявление, что пляж не функционирует. И ответственность за нахождение на этой территории — на посетителях. Сейчас проводим проверку, какая группа лиц установила шезлонги", — сказал и.о. директора городского хозяйства Евгений Горлов, которого процитировали в пресс-службе правительства города.

На опубликованных накануне вечером в соцсетях кадрах видно, что во время обрушения навеса на пляже было много отдыхающих, в том числе детей.