В мае в рамках сокращенного режима работы было обслужено 14,834 тыс. человек, тогда как годом ранее — 520 тыс. (снижение в 35 раз).

Услугами авиакомпаний на внутренних направлениях за 5 месяцев 2020 года воспользовались 1,36 млн пассажиров (снижение на 39%), на международных — 66,7 тыс. человек (снижение на 33%).

"Несмотря на приостановление международного авиасообщения в конце марта, в мае на международных направлениях аэропорт Сочи обслужил 380 пассажиров — участников вывозных рейсов, граждан государств, возвращающихся на родину", — отмечается в сообщении.

Количество самолетовылетов за отчетный период сократилось на 30% — до 6,4 тыс. операций.

"БазЭл Аэро" объединяет аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы. В 2019 году вместе они обслужили более 13 млн человек. Единственный владелец "БазЭл Аэро" — кипрская Transport AMD-2 Limited. В 2012 году "БазЭл" продал 30% этой компании Changi, 20% — структуре Сбербанка России, 50+1% сохранил за собой.

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта Сочи в 2019 году вырос на 7% — до 6,77 млн человек.